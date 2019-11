Tania Ruiz no duraría casarse con Peña Nieto

En entrevista para Hola Tania Ruiz comentó que ella nunca había considerado casarse hasta el momento ; pero en este caso con Peña Nieto no lo pensaría dos veces aun cuando no allá planes en estos momentos.

La modelo potosina no negó llegar con el expresidente hasta el altar “Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces” comentó.

Existen rumores de que la pareja ya tiene planes de una boda en diciembre sin embargo no se ha confirmado nada oficialmente, Tania Ruiz posó para la revista con un vestido largo y una de sus mascotas.

Por el momento todos los medios continúan a la expectación ya que son de las parejas más populares por ahora.