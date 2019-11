Panic! At The Disco lanza canción para Frozen 2

Panic! At The Disco acaba de lanzar su propia versión de "Into The Unknown", tema central en Frozen 2.

Se había confirmado que Panic! At The Disco, Weezer y Kacey Musgraves serían parte de los artistas invitados para participar en el soundtrack oficial de la segunda parte de Frozen. Ahora la espera ha terminado. Disney ha publicado la primera versión interpretada por Panic! At The Disco.

"Into The Unknown" es el sencillo en el que participa la banda de rock estadounidense y que para la película, será interpretado por Indina Menzel (Elsa).

En sus redes sociales, la banda también compartió imágenes de la experiencia de grabar este sencillo.

Este y todos los temas fueron escritos por Oscar Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, quienes ganaron varios reconocimientos por la música original de la primera parte de esta taquillera de Disney.

Frozen 2 es dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee. Estará disponible en cartelera a partir del 22 de noviembre.