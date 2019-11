Teoría que podría explicar el origen de Rey en Star Wars

Hay muchos cabos sueltos para la última entrega de “Star Wars: The Rise Of The Skywalker” y el más fuerte de ellos es que el origen de Rey nunca ha sido del todo explicado.

Y es que la teoría propone que Rey está atrapada en una paradoja del tiempo. Al tratar de conectarla con los Jedi, se dedujo que ella podría ser la mismísima Shmi Skywalker, la madre de Anakin y el origen de toda la dinastía.

Todos sus recuerdos habrían sido borrados por el Emperador Palpatine, mismo que se encargó de llevarla al pasado, para asegurarse del nacimiento de Darth Vader.

Parece demasiado descabellado, pero los viajes en el tiempo ya han sido usados por la franquicia en la serie animada “Rebels”.

Solo queda esperar hasta el estreno de la película el 20 de diciembre para confirmar o descartar nuestras sospechas.