Jhon Cena será parte de 'Fast & Furious 9' y revela detalles de su personaje en la película

Jhon Cena es una de las súper estrellas mas exitosas en la historia reciente de WWE, en donde por mas de una década fue el nombre mas importante en la empresa mas grande de lucha libre a nivel mundial, convirtiéndose en una imagen rentable que en años recientes a dado el salto de los cuadriláteros a la pantalla grande.

Fue hace aproximadamente un mes cuando Vin Diesel compartió que Jhon Cena sería parte del elenco del filme y recién reveló su rol en la historia que se ha confirmado, sería mas importante de lo que pensábamos en un inicio.

Según la información de We Got This Covered, se ha revelado que el de Massachusetts interpretará al hermano perdido de Dominic Toretto.

El papel de Cena en el filme se había mantenido en incognito, incluso se comenta que Justin Lin, director del filme aún pensaba en hacer modificaciones de último momento, sin embargo esta es la información que pareciera se quedaría como oficial.

La entrega numero 9 del filme será la penúltima de la saga que se planea tenga un desenlace completo en un decimo filme, aunque no se descarta existan mas spin off como el que tuvop ‘Hobbs & Shaw’