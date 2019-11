"Lose You To Love Me" El nuevo tema de Selena Gomez causó tanta polémica que ya ha surgido una nueva versión del mismo en colaboración con Justin Bieber.

Resulta que a través de el canal de YouTube "AndyWuMusicLand" que realiza mezclas de los artistas del momento decidió unir el talento de la expareja conformada pro Justin Y selena.

Este usuario unió "Lose You To Love Me" de la cantante y "Sorry" de Bieber y ha generado una gran cantidad de visualizaciones, la canción ha logrado ya cerca de tres millones de reproducciones.

Miles de comentarios en los que afirman que es una excelente mezcla y otros tantos diciendo que Bieber se casó con Hailey para olvidar a Selena pero que eso jamás va a suceder.

Sin duda alguna este tema será algo viral entre los seguidores de ambos cantantes.

¿Te gusta como suena?