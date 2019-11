10. Casarme con mi novia sin haber conocido a la hermana.

9. Creer en la 4T

8. Creer que va a ser un plan tranqui.

7. Ganarle al esperma que venía echando carreritas conmigo.

6. Prestar el carro…ja pe.

5. Tirar el jabón en las regaderas del Gym.

4. Decirle a mi jefecita que le quedo salada la comida.

3. No haber logrado nada con mi prima cuando se podía.

2. A veces solo quiero salir corriendo de mis problemas… luego me acuerdo que estoy gorda y me agito y pues me quedo ahí metida.

1. Pensar que estaba enamorado por las mariposas en el estómago y al final era hambre nada más.