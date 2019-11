Kiss la legendaria banda estadounidense ha anunciado su despedida para 2020, después de 47 años de carrera, su último concierto será en Madrid.

Con más de cien millones de discos vendidos la banda Kiss ya tiene programado el final de su gran carrera con una última gira que cerrará con un concierto en Madrid el 5 de julio de 2020.

Con una producción gigante y nunca antes vista Kiss se despedirá en el Wizink Center de Madrid con el " The End Of The Road World Tour" en donde promete dar un gran repaso a todos sus grandes éxitos.

A partir del 8 de noviembre estarán disponibles los boletos en punto de las 10 en puntos oficiales y en el sitio web RockN'Rock.