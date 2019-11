6 razones por las que no tienes pareja

Un estudio publicado en el 2015 en el Journal of Personality and Individual Differences, afirma que cuando buscamos relacionarnos con una persona físicamente más atractiva que nosotros, esta reconoce la disparidad y se compromete menos con la relación. Además, tienen más tiempo en la mente la idea de separarse y suelen mostrar más interés en una nueva pareja potencial.

1. Te atraen las personas atractivas

Muchos cuando somos pequeños vemos más por un físico que por los sentimientos y así no la llevamos hasta cuando somos grandes, poco a poco nos damos cuenta que el físico no lo es todo, pues de nada sirve ser guapa o atractivo si tus cualidades emocionales son nulas, deja de lado el físico, no digo que no importa pero veras que alguien que te trate bien y comparta tus gusto pesa más que una cara bonita

2. Te crees de sangre real

Es importante ser selectiva/o pero tampoco se trata de rechazar a todo el que intente hablarte o acercarse a ti, tomate el tiempo de conocer a las personas, a veces de quien menos piensas es con quien mejor haces “Clic”

3. Pierdes el control

Tienes todo el derecho a divertirte pero con moderación, en un momento de nuestra vida nos enseñaron que una fiesta es un descontrol y sí, pero hay de fiestas a fiestas ¿A caso nunca te han grabado haciendo mil tonterías? O ¿de cómo bebes sin control? Este tipo de cosas pueden destruir tu imagen, no te digo que vayas y te sientes todo el día o tomes con el meñique levantado, pero en verdad, disfruta la fiesta, quien no dice que por ahí anda el amor de tu vida y entre la convivencia sana se te une, no hay nada mejor que una pareja que puede disfrutar de una fiesta juntos

4. No dejas ir el pasado

Lo que paso paso, recuérdalo como una experiencia, agradece porque lo que sentiste te hizo más humano pero ya suelta. Ahora debes ver hacia adelante si vas con la mirada baja podrías perder el rumbo, vive el hoy y el ahora, no hay mal que por bien no venga ¡recuérdalo siempre!

5. Falta de compromiso

Muchas veces queremos pero a medias, pues cuando se nos presenta la oportunidad de estar con alguien empiezan las dudas, los pensamientos de no saber si se quiere algo formal o dar tu mínimo porque al final “se va a ir” ¡Error!

Recuerda que si se está en una relación es dar tu 100, entre ambos complementarse, entenderse y comunicarse, si algo no te gusta se habla y si eso es lo correcto se cambia, tampoco podemos estar jugando con el tiempo de las personas. Así de fácil ¿Lo quieres? Adelante y si no ¿Por qué lo buscas? Plantéate si realmente quieres estar con alguien, muchas veces sirve de mucho permanecer solo, a pesar de ser seres sociales, debemos encontrarnos primero con nosotros, ver por nosotros y saber que estamos dispuestos a dar nosotros y ahí sabrás la respuesta

6. Tienes muchas inseguridades

¡Basta ya de no quererte cómo eres! Eres único, especial e irrepetible ¿Necesitas mas razones para no creerlo? Recuerda siempre que si tú no te quieres nadie lo vendrá a hacer, ese es el primer amor que debes dar, el propio

En las 6 de ayer hablábamos de la seguridad, un hombre o una mujer segura atrae por que la transmites y ¿a quién no le gusta estar con alguien que te hace sentir seguro?

Y recuerda, nadie nunca debe tratarte como un objeto o como la nada si tú eres alto, bajito, flaquito o gordito alguien allá afuera le gustara como eres así, no tienes por qué crearte inseguridades porque a tu pareja no le gusta, claro que no dudo que si necesitas por salud cambiar se haga pero si es solo porque no le gusta y te compara con los demás, amigo, ahí no es.