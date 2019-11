Look de Maisie Williams en la nueva serie después de Game of Thrones

La actriz Maisie Williams, creció en Game of Thrones, siendo la hija menor de Ned Stark. Una joven que se reusaba a los estereotipos que imponía la sociedad. Ahora que GOT ha terminado, Williams decidió tomar serie completamente diferente.

Two Weeks of Live, es producida por Sky y Maisie interpreta el papel de Kim Stokes, una adolescente fuerte y dispuesta a luchar por lo quiere. Esta nueva serie es de comedia, por lo que la protagonista no tendrá tantos enemigos como Arya, pero si tiene que lidiar con una tragedia familiar.

La productora encargada de la filmación de la serie, publico una fotografía donde se ve a Maisie sobre una 4X4, con un look aguerrido y un poco más femenino. En una entrevista con Deadline, la actriz dijo como se siente con el proyecto: “Me siento con ganas de entrar en algo nuevo y creo que la serie tiene un gran potencial.”