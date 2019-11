Will Smith fue sometido a una colonoscopia luego de que sus médicos encontraran un pólipo en su cuerpo. El actor aprovechó para hacer un video concientizando a la gente.

A través de su cuenta de Instagram, Will Smith compartió un poco de su estado de salud, compartiendo que los médicos encontraron un pólipo en su cuerpo y decidió operarse antes de que se convirtiera en algo peligroso.

“En realidad encontramos un pólipo. Ahora mismo no ha dejado secuelas, no hay sangrado, perforación, agujeros y, por tanto, no hay problemas. Pero si no lo hubiéramos detectado, podría haber crecido y crecido”, dijo en la publicación.

"Dicen que no puedes llegar a 50 millones de seguidores en Instagram si no enseñas el trasero", dijo el protagonista de "El príncipe del rap" quien tomó con humor este momento en su vida e hizo un video de todo el procedimiento para concientizar a sus fans.

Por otra parte, Smith también publicó un video donde aún estaba anestesiado. Sus seguidores aplaudieron que él mantuvo una tranquilidad y buen humor en todo momento.