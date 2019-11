Top Ten: #Si Falta Sexo

10. Pues que me pongan mi mameluco y a dormir.

9. Me voy con la tía… traviesa.

8. Es porque tu mamá está dura de convencer.

7. El Compayito me empieza a hacer ojitos.

6. Día 55 sin sexo hoy le escupí a una paleta antes de meterme la a la boca.

5. Ya no me parece tan asqueroso tener que quitarle el moho a tu cisterna..

4. Le cambió a mi abuelo su medicamento para la memoria por viagra… Y mató dos pájaros de un tiro.

3. Soy capaz de tirarme al vicio… así se llama mi perrito.

2. La lavadora vibra lo suficiente.

1. Es porque no me he bañado con Tío Nacho.