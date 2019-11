Danna Paola rinde homenaje a Britney Spears

Danna Paola no solo quiere ser una de las estrellas más grandes de la música pop sino que se inspira en Britney Spears para lograrlo.

Rendir tributo a otras artistas está de moda. Bien vimos a Belinda haciendo un homenaje a Selena Quintanilla. Ahora Danna Paola se une al plan y decidió mostrar su admiración a la princesa del pop, Britney Spears.

A través de su cuenta de Instagram Danna Paola compartió su look del día. La intérprete de "Oye Pablo" copió el outfit de Britney Spears para su sencillo "Me Against The Music".