Difunden imágenes de la boda de Dulce María

Dulce María dijo "sí, acepto" el pasado fin de semana a su ahora esposo Francisco Álvarez en una boda muy privada.

Pero a pesar de la privacidad con la que querían mantener el evento, no faltó que se revelaran fotos y videos de la boda de Dulce María, ex integrante de RBD.

A través de páginas de fanáticos y de espectáculos pudimos ver que Dulce María usó dos vestidos de novia. Uno con mangas y encaje y uno más sencillo de tirantes y un pronunciado escote.

Así mismo, pudimos ver que la pareja eligió el tema "Close your eyes", de Rhodes, para bailar el primer vals como pareja.

Ninguno de sus ex compañeros de RBD asistió a la boda pero no por no haber sido invitados. Días antes de la celebración, Dulce María aclaró que más bien fueron asuntos laborales los que impidieron un reencuentro en la boda de la cantante y actriz.