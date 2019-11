Selena Gomez y Julia Michael se besan en concierto

Selena Gomez y Julia Michaels demostraron el cariño que se tienen con un tierno beso en la boca en uno de sus conciertos.

Recientemente Selena Gomez fue invitada especial del concierto de Julia Michaels en Los Ángeles. La intérprete de "Lose You To Love Me" subió al escenario a interpretar "Anxiety" con su amiga compositora.

En redes sociales circula el momento en que ambas cantan en un acústico de dos guitarras mientras sus fans gritan de emoción por el momento.

Al final de su participación, Selena bajó del escenario sin antes darle un beso en la boca y abrazarla, demostrando que su amistad es más fuerte que nada.

Por otra parte, Selena Gomez publicó un par de fotografías en su Instagram donde muestra cómo celebraron el cumpleaños de Michaels. "Mi amor, mi corazón y mi alma", dice la publicación. ¿Será que son las nuevas mejores amigas?