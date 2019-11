Luis Gerardo Méndez muestra sus cualidades para el canto

Luis Gerardo Méndez es algo más que un actor y lo demostró cantando en un evento en vivo de la película "Coco".

Méndez compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparece cantando el tema de "La Llorona". Acompañado de Alanna Ubach, el actor mexicano le dio una versión más cómica a la canción con la que mostró sus cualidades para el canto.

Luis Gerardo Méndez fue invitado especial de un evento de la película "Coco" llamado "Coco: A live-to-film concert experience" donde también participaron Jaime Camil, Carlos Rivera, Lele Pons, Miguel, entre otros.

"Ser parte de esto y haber visto las caras de todos mis paisanos mexicanos cantando Cielito Lindo en el Bowl se queda en la memoria para siempre. Que anoche se escuchara Viva México tan fuerte en Los Angeles todavía me pone la piel chinita", escribió.

No es la primera vez que el actor canta en el escenario. Recordemos que uno de sus primeros proyectos fue en "Hoy no me puedo levantar" donde interpretó a Colate. De hecho, en la misma publicación compartió que fue gracias a este musical él se animó a presentarse en el evento de Disney y Pixar pues alguien alguna vez le dijo que cantaba muy bien.