Manejar una situación a tu conveniencia, te convierte en el tóxico de la relación

Estar en una relación donde uno de los dos sea tóxico, es simplemente horrible. Dejas de disfrutar el tiempo que pasan juntos, te sientes juzgado y vives estresado, es lo peor. Pero también tú puedes ser esa persona.

Este tipo de individuos existen en todos lados, solo que no se identifican como “Hola, soy tóxico”, además no siempre es a propósito. Si piensas que siempre has estado en estas relaciones, lo más probable es que el problema seas tú.

Estas señales te ayudarán a identificar si eres una persona tóxica.

1. Nunca tiene la culpa.

Las relaciones no son perfectas, pero si crees que todo lo que pasa es culpa de la otra persona, entonces ese sí es un problema.

2. Siempre de las vuelta a las cosas.

No soportas la idea de estar equivocado o de perder una pelea, así que siempre tratas de manipular las cosas a tu conveniencia.

3. Las cosas siempre tienen que ser como tú quieres.

Todos queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero debemos entender que a veces debemos ceder con ciertos planes.

4. Te quedas con lo negativo.

Todas las relaciones tienen algo malo, así que debes aprender que ver las cosas positivas y trabajar en lo que sale mal.

5. Crees saber cómo debe sentirse la otra persona.

No puedes controlar las emociones de tu pareja, ni decirle que pensar o que decir y mucho menos como sentirse.

Si te identificaste con alguna de estas señales, trata de arreglarlo.