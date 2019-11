6 trucos para organizar mejor tú tiempo

Es bueno saber en que gastamos nuestro tiempo, pues si hacemos un recuento de nuestro día nos percataremos de que en su mayoría es desperdiciado.

1. Autoanálisis, ¿cómo gasto mí tiempo?

Revisa cada actividad que realizas día a día y cuánto tiempo te toma llevarlas a cabo, las agendas aquí son un buen aliado te ayudara a tener todo en orden, por fecha, hora y así llevar un registro de lo que haces y deseas hacer

2. Trata de eliminar distractores

Una vez que comiences a realizar las tareas que quieres cumplir, no pares, pues será bien fácil distraerte, no atiendas llamadas (a menos de que sean súper importantes) no revises el celular ni las redes sociales, concéntrate, termina lo que empiezas y créeme si lo haces en su debido tiempo y bien siempre habrá tiempo para descansar, incluso, ver el celular

3. Diferencia lo urgente de lo importante

Hacemos mil cosas y tenemos la sensación de no haber hecho nada. Haz una lista de tus "piedras grandes", de las cosas que son importantes en tu vida. Luego tradúcelo en acciones concretas que puedas incorporar en tu día a día (por ejemplo: llamar a mi Padre cada martes a las 20h, ir a clase de yoga el sábado a las 10h, etc…)

4. Cambia los “tengo” por “quiero”

La palabra “Tengo” quita energía y las acciones se ven obligadas a realizarlas esto hace que pesen más, en lugar de decir “tengo” mejor di “me gustaría” “quiero” “prefiero” y la sensación es diferente

5. Planifica bien tus tareas o actividades

Siempre ten en orden las tareas a realizar, por importancia, por tiempo, por presupuesto y recuerda siempre debes ir al día, si te atrasas en una actividad la llevaras arrastrando toda la semana, planea de manera detallada pues recuerda que no es lo mismo barrer todos los días tu recamara a planear un cumpleaños pues este último requiere conseguir globos, el pastel, el regalo y demás, siempre desglosa lo más que puedas tus tareas para que no se te pase ningún detalle

6. Aprender a organizarse es una habilidad que se puede adquirir

Si hay algo que aprendiste por la sociedad bien puedes desaprenderlo, ya para con las excusas del tipo "yo siempre he sido así", o "es imposible porque tengo mil cosas que hacer”. Pues entre más cosas tengas, más organizado debes ser y aprender a decir que no, seguro te alivianara, no hay nada más importante que tu bienestar, estos consejos si los llevas a cabo podrás tener más tiempo de descansar y no vivir con el tiempo contado