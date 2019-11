La semana pasada, la estrella de Aquaman, Jason Momoa, reveló que había visto el polémico corte final de Justice League de Zack Snyder. Ahora, el actor ha llevado a Instagram para compartir un fotograma de la versión inédita de la película, una imagen que muestra al rey de Atlantis, atravesar a Steppenwolf justo en el pecho con su tridente.

Tiempo después de que Momoa subiera la foto a su cuenta, el propio Snyder llevó a su cuenta de Vero para agregar otra foto que ya ha sido eliminada, aparentemente confirmó que fue Wonder Woman quien terminó matando a Steppenwolf en su versión de la película. En la imagen de Snyder, se puede ver a Diana saltando por el aire, antes de presumiblemente cortarle la cabeza a Steppenwolf.

En el estreno y en el Blu-ray, Steppenwolf logra sobrevivir a través de la película. En lugar de ser asesinado por cualquier miembro de la Liga de la Justicia, el grupo logra infundir miedo en el general Apokolips. Esto hace que los Parademons que gobierna lo ataquen antes de que todos sean absorbidos por un tubo de expansión y aparentemente transportados de regreso a Apokolips.

Cuando Momoa reveló que había visto el famoso corte final de Snyder en su totalidad, mencionó a MTV News, "Creo que el público necesita verlo. Obviamente estoy en deuda con Warner y DC y no sé cómo se sienten al respecto, pero como fanático, estoy muy, muy feliz de haberlo visto".

Las próximas películas de DC incluyen a "Aves de Presa" (y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn ) el 7 de febrero de 2020, "Wonder Woman 1984" el 5 de junio de 2020, "The Batman" el 25 de junio de 2021, "The Suicide Squad "el 6 de agosto de 2021, y "Aquaman 2" el 16 de diciembre de 2022.