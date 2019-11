Le pidió matrimonio a su novia mediante un videojuego

En todo el mundo la creatividad de las personas es tal que ha habido diferentes y asombrosas propuestas de matrimonio, este joven aprovecho su pasión a este videojuego para hacerlo.

Un joven coreano de nombre Jae le propuso matrimonio a su novia llamada Maeleea.

Al principio del video, se nota que la mujer tiene cierta dificultad en pasar la primera zona, pero luego de eso, al adentrarse en una tubería, comienza lo realmente conmovedor.

Al momento de caer se encuentra con lo siguiente: "Maeleea... I... Love... You... Will... You... Marry... Me?"

Luego de apreciar lo que su novio había hecho, los presentes comienzan a emocionarse y la pareja comienza a ponerse nerviosa, pero no por eso menos feliz.

El joven se inca y comienza a decirle una serie palabras a su futura esposa, a lo que la chica acepta inmediatamente.