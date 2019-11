6 razones para terminar tu relación

Eres consciente de ya no te sentirte a gusto en una relación, los sentimientos ya no son los mismos, tu estancia con esa persona ya no te es placentera, sigues por que no sabes cómo decirlo, por qué crees que lo que sientes es cariño y te niegas a pensar que has caído en la rutina, puede que estés leyendo esto porque ya no sabes qué hacer ni por dónde ir, descuida, esto sí que te ayudara.

1. Ya no estás enamorado

¿Recuerdas los primeros meses? ¿Dónde idealizabas a tu pareja y te era increíble? Pasando ese tiempo te diste cuenta que como humanos teníamos errores pero aun así eso te fascinaba; pero hoy, hoy ya no es así, su voz te molesta, no te nacen las ganas de verle.

Muchas personas siguen ahí físicamente pero mentalmente ya no se sienten a gusto y no se atreven a decirlo porque quizás el cariño que se tiene puede más que la falta de amor

2. La pareja resta en lugar de sumar

"Uno de los objetivos de la vida es poder vivir con serenidad y plenitud", asegura la psicóloga Patricia Ramírez Loeffler.

Si cuando estas con tu pareja, no te valora, te hace sentir inseguro, te mete en bastantes lios, no te deja crecer ni ser, no es ahí,no hay nada mejor que alguien vele por tu bienestar y viceversa

3. No se quiere lo mismo

Esto no trata de que tenga los mismos gustos y se vistan del mismo color o les guste la misma comida, no, esto ya es una cuestión de metas, de avances juntos, de planificar terminar juntos la escuela, de querer tener estabilidad económica, de tener proyectos que te hagan crecer en el ámbito profesional pero si solo tú quieres eso y la persona solo quiere que llegue el fin de semana para salir a rumbear y es a lo único que aspira, ojo ahí.

Busca alguien que te impulse a lo grande.

4. La intimidad ya no se da

Te darás cuenta que en una relación existe esta picardía y deseo a tu pareja, en los primeros meses más, pero con el paso del tiempo se desarrolla y se convierte en algo íntimo, la comunicación corporal, las miradas, los cariños sabes perfectamente que te gusta y conoces a la otra persona también pero llega un momento en donde ya no te ven con ese deseo, ya no existe la complicidad, ni si quiera lo piensas o se nota que tu pareja ya no lo necesita más, eso también es un indicador

5. Hay una falta clara de compromiso

No te digo que a tu relación de 5 meses ya quiera llevarlo a conocer a quien te bautizo pero sabemos que después de cierto tiempo las cosas se tornan más formales, presentar a tus padres y tu familia es un acontecimiento importante, asistir a reuniones contigo y demás es parte ya de esta relación pero ¿Y si el/ella no lo quiere? Consigue pretextos para faltar o no hay tiempo, cariño esto no huele bien.

6. Nos merecemos ser felices

Ni tu mereces estar con alguien con el que no eres feliz, ni nadie se merece que lo ilusionen con mentiras, piensa las cosas y si estas en busca de relación realmente date tu tiempo de conocer y no por miedo a la soledad te quedes con el primero que te dijo “buenos días”. Si ya estás en una no pierdas el tiempo en peleas, de eso no se trata llévatela tranquilo pero si notas que tu relación comienza a cumplir con algún punto de los mencionados entonces el ciclo de esa relación ha terminado.

Recuerda que la vida en incierta y por eso mismo se debe valorar su estancia en ella, que pase lo que tenga que pasar con quien deba suceder, no te precipites pero tampoco te estanques.