Jacky Bracamontes muestra su cuerpo después de la operación

Jacqueline Bracamontes ya regresó a su trabajo luego de su operación de abdomen que anunció hace algunos días.

Fue en su programa "Netas Divinas" donde Jacky Bracamontes habló de la cirugía de abdomen. Después de cuatro embarazos, dos embarazos de gemelos, la actriz decidió retocar su cuerpo con cirugía y ella sin problema habla de ello.

"Yo misma me balconeé [...] Para los que no me siguen en redes, decidí operarme hace tres semanas. Lo hice por mí, porque mi cuerpo ya lo necesitaba. Me siento ya mejor, fue una pesadilla al principio", explicó a sus compañeras y al público.

Bracamontes mostró a las cámaras que actualmente tiene faja para seguir con su recuperación. Sin embargo, cuando se la quita, siente que su cuerpo no es suyo: "No estoy para presumirlo todavía pero cuando me quito la faja siento que no es mi cuerpo [...] Me toco y siento duro y antes no, no había músculo", aclaró.