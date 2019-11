Thalía sorprende con hermoso vestido transparente en los Grammy

Thalía causó sensación en los Latin Grammy y derrochó sensualidad en un vestido transparente con el que dejó ver su escultural figura.

La cantante mexicana fue la sensación en la entrega de los premios Latin Grammy al aparecer con un vestido en color vino con transparencias y un escote que dejaban poco a la imaginación.

Thalía sabe como robar miradas y sin duda dejó a más de uno sin aliento. La interprete de "No me enseñaste" compartió algunos momentos de este evento en su cuenta de Instagram para por supuesto presumir su infartante look y en seguida logró cerca de 300 mil likes.

Thalía no se conformó con un vestido y a esta gala llevó 3 diferentes que la hicieron lucir como toda una reina: