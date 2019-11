Mon Laferte protesta topless en alfombrade los Grammy Latino

"En Chile tortura, violan y matan", ese fue el contundente mensaje de Mon Laferte en la alfombra roja de los Grammy Latino 2019 donde posó topless.

En redes sociales circula la fotografía, varios artistas se han sumado a la protesta de Mon Laferte. La cantante chilena quería llamar la atención y lo logró al mostrar sus pechos donde escribió la situación que está viviendo su país actualmente.

Mon Laferte recibió el galardón de Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco "Norma". Ahí aprovechó para dar un discurso:

"Esto es para Chile y quiero leer una décima que me pidió una amiga cantora chilena a raíz de lo que está pasando hoy en mi país Chile [...] Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia".