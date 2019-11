Lanzan app que te dice si cantas como Freddie Mercury

Freddie Mercury tenía una voz excepcional y una música muy buena. Por eso no es sorpresa que alguna vez en nuestra vida hayamos querido imitarlo en alguna de las canciones de Queen. Pero ¿qué tanto te acercas a su voz?

Google Creative Lab y Google Research crearon una aplicación llamada "FreddieMeter" que, a través de tu tono, timbre y sintonía con la canción, mide qué tan parecido cantas a Fredie Mercury.

Puedes elegir una de estas cuatro canciones: "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now", "Somebody To Love" y "We Are The Champions". Al elegirla inicia un karaoke y al terminar de cantar, un medidor te da el porcentaje de parecido a Mercury.

Pero eso no es todo, además de conocer tus dotes artísticos, la aplicación busca recaudar fondos para la fundación de la banda. "Mercury Phoenix Trust" recibirá todas las ganancias de la aplicación para crear conciencia contra la enfermedad de VIH/SIDA.