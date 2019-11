Surge nuevo video del Comandante Harina

El comandante harina volvió con otro video viral. Surge un nuevo sketch del famoso policía que se hizo tendencia por su famosa frase "Ay Papantla, tus hijos vuelan", ahora en una nueva aventura.

El canal de Youtube Backdoor publicó un nuevo video con el comandante y la policía Ramírez.

"No importa si eres el peor criminal; mientras no tengas cara de mariguano, todo lo puedes librar", dice el video que muestra un cateo de automóvil en busca de "hierba" y terminan encontrando a un hombre lleno de delitos pero que la policía no hace absolutamente nada.

En menos de un día el video alcanzó casi un millón de reproducciones.