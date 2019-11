Instagramer recrea los looks de Meghan Markle y otras celebridades

Katie Sturino es un instagramer que promueve el movimiento body positive y recibió varias criticas tras recrear varios looks de Meghan Markle, las criticas no fueron por los outfits, fueron por su peso.

Katie Sturino sorprendió a sus seguidores de Instagram con una serie de fotografías en las que recrea varios 'looks' de Meghan Markle, y aunque su imitación de los looks de la duquesa ha sido aplaudida por una gran cantidad de personas, muchos internautas no han perdido la oportunidad para criticar su aspecto.

La instagramer es una fiel defensora del movimiento body positive y enfoca su contenido en redes sociales a promover el amor propio.

Compartió recientemente una imagen de uno de los atuendos de Meghan que recreó para hablar de los hirientes comentarios que ha recibido por su peso.