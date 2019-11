Ana Barbara fue la elegida para interpretar el Himno Nacional Mexicano en el encuentro de la NFL entre Chargers vs Chiefs, sin embargo, en redes sociales han resaltado un error de la cantante.

No es la primera vez que la cantante entona el Himno en un evento deportivo, tampoco es la primera vez que se equivoca, pues en el 2018 cuando lo interpreto para la final de la liga MX cambió la letra.

Esta ocasión aunque no cambió la letra, tuvo un pequeño error en una parte de la letra, cosa que no pasó desapercibida por los presentes en este encuentro y en las redes sociales, no la perdonaron.

Lo que pasó fue que en lugar de cantar "Sienes de oliva" la cantante dijo "Sienes de olivo". Pese a este pequeño error la cantante se mostró satisfecha y emocionada con su participación.