10. Acepto que un noble caballero jamás le teme a llenar su sable de sangre.

9. Le digo a mi hermana que cada vez que la veo se me hace más gorda.

8. Me la Jalisco pensando en Tijuana.

7. Cuando el profesor les dice "El que quiera irse, las puertas están abiertas" y te vas.

6. Tengo que remover el adobo… cada 28 días.

5. Le doy el beso de la abuela… a la abuela.

4. Le tengo que poner la dentadura a mi abuela cuando acaba de comer langosta.

3. Cierro los ojos mientras me baño y los abro luego luego para ver si no me está agarrando el demonio…ñongo.

2. Me preguntan si soy mayo de edad y les enseño mi INE…grota.

1.Cuando salgo de la casa sin suéter