Maroon 5 regresa a México en 2020

Maroon 5 acaba de anunciar una serie de conciertos en el continente americano, contando a México como parte de las paradas para dar su show.

A través de sus redes sociales Maroon 5 anunció que llegará a la Ciudad de México el próximo 23 de febrero. La banda estadounidense se presentará en el Foro Sol donde interpretará temas como "She Will Be Loved", "Memories", "Sugar" y muchas más.

La banda también anunció su show titulado "2020" en países como Chile y Brasil.

La venta de boletos VIP se puede encontrar en el sitio oficial de la banda liderada por Adam Levine. La preventa se realizará el próximo 26 y 27 de noviembre. La venta al público en genera será el 28 de noviembre.