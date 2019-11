6 razones para disfrutar tu soltería

Seguramente hace mucho no estabas soltero o llevas bastante tiempo soltero, el no tener una pareja sentimental no es malo, al contrario te ayuda mucho a conocerte, te ayuda ser independiente en cuestión de planes y salidas así no tienes a quien rendir cuentas, simplemente eres tu haciendo lo que quieres

1. ¡Los solteros tienen más dinero!

Eso es una gran ventaja, todo el dinero que ganas lo inviertes en ti, tus gustos, tus diversiones, no hay que gastar en regalos, cenas.

Aquí tú sabes en que lo gastas y para que lo guardas

2. Puedes hacer lo que quieras

Basta de “pedir permisos” a tu pareja aquí tu sales, te diviertes sin tener que escuchar a tu novio/novia decir “no vayas porque ira fulano/a”

La soltería es un estado que debe aprovecharse ya que nunca vivirás las mismas situaciones estando soltero que en pareja. Ahora puedes disfrutar de ti mismo y disponer de tu propio tiempo

3. Sabes lo que quieres y lo que no

Llegas a la edad en la que no piensas perder más tiempo en amores fugases, ya sabes tú valor y lo que buscas en una relación porque eres conscientes de que puedes darlo de la misma manera.

4. ¿Miedo a viajar solo?

No te olvides que también tienes amigos, primos y ya con tantas apps seguro hay una donde puedes viajar con personas y recorrer el mundo, si quieres hacerlo por tu cuenta esta increíble también pues literal todo el viaje lo planeas tu sin restricciones, a donde gustes, podrás escoger el hotel, la comida y sobre todo llevar tus gastos, hay muchas opciones para viajar, no todo es en pareja.

5. Puedes apapacharte cuándo quieras, dónde quieras

Cuando estamos en una relación nos olvidamos de nosotros mismos y le damos todo a manos llenas a nuestra pareja, y ahí hay un gran error porque ¿Y tú? Nunca permitas que tu amor propio quede de lado, dedicarte tiempo a ti mismo y apapacharte hará que cada día estés más seguro de a quien quieres como pareja pues el amor propio es el primero que se adquiere para poder querer a alguien más.

6. Debes estar seguro que lo mejor está por venir

El amor, ni se busca, ni se fuerza y mucho menos se ruega, llega cuando debe llegar con la persona correcta en el momento que menos lo imagines.

Muchas veces creemos que nuestra última relación fue el amor de nuestra vida pero no es así, tan solo son aprendizajes y de eso te darás cuenta, aprende y quiere, pero no te claves en algo que no puede ni va a funcionar, quien esta es por algo, nada es casualidad, ya lo veras