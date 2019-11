Frida Sofía se compara con Dua Lipa

¿Qué tienen en común Frida Sofía y Dua Lipa? Aparentemente todo pues según la celebridad mexicana, ella y la cantante británica son idénticas.

A través de su cuenta de Instagram, Frida Sofía compartió una foto donde, a primera vista, pareciera que aparece con Katy Perry. La realidad es que se trata de Dua Lipa, la cantante británica de 24 años.

"¿Alguién me dice qué onda con esto? OMG, Dua Lipa, ¿y si sí tengo familia perdida por ahí? ¿Qué opinan? ¿Nos parecemos o no?", escribió la hija de Alejandra Guzmán en la fotografía que copió de la cuenta de Katy Perry.

Frida Sofía y Dua Lipa se parecen mucho en esta foto pero aparentemente es por el maquillaje y el ángulo de cómo fue tomada pues en otras se puede notar que Dua Lipa no ha cambiado y pues, no, la Dua que conocemos no se parece a Frida.