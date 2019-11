6 consejos para dejar de quejarnos

1. Que no te impida pasar a la acción

Está permitida la queja como forma de expresar el dolor y la molestia pero cuando la dices una y otra vez debes preguntarte que es lo que realmente está pasando para saber cómo solucionarlo

2. Reconoce que de todo te quejas

Siempre toma en cuenta tu tono de voz y la manera en como dices las cosas darte cuenta que estés comportamiento lo tiene siempre te ayudara a saber modificarlo ¡Ya no lo hagas más!

3. Reflexiona

De ahora en adelante cuando lo vayas a hacer pon mucha atención

La próxima vez que nos demos cuenta de que lo estamos haciendo podemos decir “No me quiere porque no se acuerda de hacer lo que me gusta… pero no tanto”; “Nunca tiene un detalle cariñoso… pero no tanto”, “Este ejercicio es un rollo… pero no tanto”.

El objetivo de usar “Pero no tanto” es desactivar la queja y salir del pensamiento negativo que ya agarramos como costumbre

4. Pregúntate y responde con sinceridad

Ante un pensamiento que queremos cambiar preguntante:

o ¿Es verdad?,

o ¿Quién serías sin ese pensamiento?

Con ello podemos darnos cuenta de cómo hemos cambiado la realidad para no responsabilizarnos de nosotros mismos y de la situación.

5. Ahonda en tus emociones

Date cuenta que emociones te despierta el quejarte con preguntas como:

o ¿Qué tipo de emoción tienes cuando te queja?

o ¿Quejarte te trae paz o te genera estrés?

Las respuestas, si somos honestos con nosotros mismos, nos pueden ayudar a ver cómo nos dañamos cuando nos quejamos sistemáticamente.

6. Afronta tu responsabilidad

No te quedes en la queja y actúa, hay muchas personas que solo muestran su molestia pero no hacen nada para solucionarlas ¡No seas como ellos!

Quejarse mucho nos quita energía, nos desgasta y nos cansa porque nos lleva a quedarnos en el mismo círculo vicioso sin esperanza de poder salir de

él.