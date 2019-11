Bárbara de Regil reacciona a imágenes filtradas de su pasado

Bárbara de Regil ya se cansó de los comentarios negativos en su contra y mandó un mensaje a los haters que la criticaron por el aspecto de su pasado.

A través de sus historias de Instagram, Bárbara de Regil compartió las fotos que se hicieron virales recientemente sobre su aspecto. Sin su abdomen de acero, sin su dentadura perfecta, cejas depiladas y más es como Bárbara se veía hace varios años y ella misma lo mostró.

Bárbara de Regil declaró que su pasado estaba lleno de excesos y que evidentemente no tenía un estilo de vida saludable. Sin embargo, ella no se arrepiente de esa etapa porque a sus palabras "gracias a eso ella se ha convertido en lo que es ahora".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barbara De Regil (@barbaraderegil) el 12 de Nov de 2019 a las 6:32 PST

"Esta he sido yo siempre. Tuve una etapa donde tuve una llanta en el abdomen, tuve una lonja. Esa fue mi etapa y me encanta haberla vivido porque una vez me vi al espejo y dije ya no más [...] tenía un carácter espantoso y un día me dije que tenía que relajarme y fluir", dijo la actriz.

Por otra parte, De Regil aseguró que su única operación ha sido la del busto pero tuvo una infección que le impidió mantenerla y estuvo un año ocho meses en recuperación.

Para finalizar, Bárbara de Regil le mandó un mensaje a sus haters, les pidió que hicieran ejercicio, que leyeran y dejaran de llenarse de aspectos negativos.