El secreto de JLO para mantener su espectacular figura

David Kirsch, entrenador personal de Jennifer López compartió algunos de los secretos alimenticios y físicos que tiene la cantante para mantener la espectacular figura que posee.

Jennifer siempre está dispuesta a enfrentar nuevos retos para mantenerse bella y saludable, es por eso que siempre lleva un entrenamiento duro y disciplinado.

Uno de sus secretos es que la cantante tiene es la preferencia por ejercicios abdominales enfocados a los oblicuos pues con ellos fortalece esa zona en específico pero también todo el núcleo.

Algo que también prefiere JLO es correr escaleras hacía arriba, es decir, ella no hace una carrera común, corre escaleras porque le tonifica sus músculos y los vuelve más resistentes, en pocas palabras, Jennifer adora una buena e intensa sesión de cardio.

La cantante no consume alimentos procesados, envasados ni azúcar, lleva una dieta basada en alimentos integrales y naturales, por aquello del postre o de quedarse con hambre JLO omite los snaks grasosos y opta por las claras de huevo, pollo o jamón de pavo.

No bebe café ni alcohol pues lo que comes no solo se refleja en tu peso, sino también en tu piel y apariencia, por lo tanto para hidratarse ella solo bebe agua.

Así que si quieres comenzar a verte mejor toma a JLO como una gran inspiración e intenta aplicar estas medidas.