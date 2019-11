10. Utiliza el sumo de camote en la cara para las arrugas.

9. Cuando su marido se pone sus zapatos… en los hombros.

8. Da a probar un coñac añejo… *Sin hacer gestos cab$$%&!!

7. Ve la tele… abierta.

6. Qué tiene señora porque se rasca las rodillas...

No son mis rodillas solo me quite el brasier

5. Tener el jardín bien podado… por el jardinero.

4. Cacha a mis hijos crudos.

3. Cuando de una mordida le arranques el pañal.

2. Enseña los calzones y que todavía la volteen a ver… sus sobrinos.

1. En la noche puede poner la dentadura en un saco… escrotal.