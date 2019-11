Encuentran en Instagram a la doble de Ariana Grande

Paige Niemann es una joven estadounidense de 15 años, le gusta maquillarse y vestirse como Ariana Grande y es idéntica a la cantante. En su cuenta de Instagram cuenta con 43 mil seguidores.

La adolescente es toda una celebridad en Tik Tok pues cuenta con 800 mil seguidores.

Ver esta publicación en Instagram 🦇 Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 27 de Oct de 2019 a las 11:02 PDT

¿Ya habías escuchado que en el mundo existen al menos 7 personas con rasgos muy parecidos a los tuyos?

Pues esto cada vez cobra más realidad, pues esta chica es igualita a la intérprete de "Thank you next", tienes que ver las fotos.