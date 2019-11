Thalía crea nuevo reto viral, el Arrasando Challenge

Thalía es la sensación viral por sus retos, ahora ha lanzado uno nuevo reto viral que no esperaba que tuviera tanto éxito, el "Arrasando Challenge".

A través de su cuenta de Instagram, Thalía invitó a sus seguidores al "Arrasando Challenge", un reto que consiste en cantar parte rápida de la canción del 2000.

Thalía demostró que a pesar de los años del éxito de este sencillo, ella aún se sabe toda la letra y es que cómo no, le queda como anillo al dedo pues ella sigue "arrasando".

"Que sube que baja que no se que pasa / Que la condición humana va acabando con la raza /Cuando triunfas en la vida va creciendo mas la envidia / Vas sintiendo cuando subes que te dan zancadillas/ No sabes que los lobos están a tu lado/ Pues les va de maravilla, la apariencia mas sencilla/ Nunca faltan los gorrones para ir de reventones/ Mas cuando los necesitas, no les ves ni los talones/ Son tantos los celos que me hacen cosquillas/ Que si engordo, que si enflaco, que si no tengo costillas/ Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta/ Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando".

Más tarde Thalía publicó otro video donde mostró su sorpresa ante los varios videos que ha recibido en los últimos días. Sin duda todo lo que hace Thalía lo convierte en oro.