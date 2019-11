Sujeto chocó y se fue a esconder detrás de su lavadora, ya lo habían reportado como desparecido

El pasado 13 de noviembre en Sonora, Moisés Fernando “N” choco su automóvil contra una barda, claro que nunca se le ocurrió llamar a su seguro o al menos avisar a su esposa porque todos sabemos que la mejor solución era esconderse detrás de su lavadora.

Sí, no es broma Moisés el señor, opto por entrar a su casa después del accidente y esconderse detrás de la lavadora para no solo ocultarse de la policía sino también de su esposa, la misma que lo busco por horas y al no saber nada de él fue a denunciar lo sucedido en la Fiscalía General de Justicia del Estado

La esposa de Moisés aseguraba que policías del municipio de Puerto Peñasco eran los responsables de la desaparición de su esposo

Para la resolución de todo este misterio solo basto con ir a la casa del desaparecido y hacer una revisión exhaustiva se percataron que se encontraba sano y salvo detrás de la lavadora esperando a que todo se solucionara como por arte de magia, una vez que los policías demostraron que estaba bien de salud, como el protocolo lo indica, fue trasladado ante el Ministerio Publico