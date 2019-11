Pokémon Sword / Shield, Reseña

Por más de 20 años, Pokémon ha capturado la atención de chicos y grandes en las consolas de Nintendo. La premisa es simple: captura a los coloridos animalitos ficticios y enfréntalos en batalla hasta convertirte en el mejor… Mejor que nadie más. Con más de 40 entregas en una multitud de plataformas, este año llega por primera vez a Switch con Pokémon Sword / Shield. Este título presenta muchas mejoras interesantes para la serie, aunque también tiene ciertos inconvenientes ¿Le alcanzará para ser el mejor videojuego de la serie hasta ahora?

Es una realidad que ningún Pokémon ganará un premio por la trama, pero siempre tendrá los suficientes elementos para lanzar un nuevo videojuego. Esta serie nos trae al mundo de Galar (la versión Pokémon de Inglaterra); donde un par de jóvenes entrenadores buscará vencer a los líderes de cada gimnasio para así convertirse en campeones absolutos. Básicamente esta es la trama de casi cualquier título de la serie, la diferencia radica en el nuevo mundo (que se siente fresco y nuevo), los nuevos villanos (que ya no son una organización criminal como el Equipo Rocket, sino un grupo de vándalos juveniles que son fans de una de las entrenadoras) y tu nuevo rival (que en realidad es tu amigo competitivo). Otra vez vas a luchar gimnasio por gimnasio. De nuevo vas a descubrir un misterio de los Pokémon legendarios. Aquí Sword/Shield no innovan en lo absoluto; pero llevan un ritmo agradable como para llevarte de nuevo por la misma senda.

Cambios radicales que acercan más el título a los nuevos jugadores

Los buenos elementos

Afortunadamente no todo es lo mismo, ya que una de las adiciones en Sword/Shield son las áreas salvajes: grandes extensiones del mapa donde eres libre de explorar y encontrar un montón de Pokémon diferentes. Esto da una sensación de libertad fuera de lo que otros títulos han ofrecido en el pasado. Se siente un espíritu aventurero con la emoción de encontrar nuevos personajes. No sólo es un área de captura, sino que también encontrarás puntos especiales donde podrás participar en batallas jugador vs computadora. En éstas se presenta un nuevo elemento de juego: la transformación Dynamax. Con ésta, los Pokémon crecen a niveles espectaculares (todos parecen sacados de película de Godzilla), y estas batallas te permiten capturar a estos titanes en conjunto con otros jugadores. Lo mejor es que estas transformaciones no están limitadas a las áreas salvajes, ya que también podrás transformar a tus criaturas en las batallas contra líderes de gimnasio.