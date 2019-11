Niños valientes saltan la cuerda usando una serpiente

Los niños algunas veces se entretienen con lo que les des, pero esta vez se han viralizado estos pequeños que juegan a saltar la cuerda usando una serpiente, muerta, obvio, pero una serpiente al final.

En el siguiente video se ve a un grupito de 4 niños jugando a salar la cuerda como lo haría cualquiera pues es uno de los juegos más sencillos, solo que estos pequeños sorpresivamente están usando una serpiente.

No, no es broma es una serpiente de verdad con la que estos pequeños decidieron jugar, cabe mencionar que el animal ya estaba muerto, pero ha causado gran impacto el hecho de que los menores no le teman y la usen como su diversión.

Los hechos ocurrieron en Vietnam, pues vaya que los niños de allá son muy valientes.