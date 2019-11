6 consejos sencillos para controlar el enojo

Al igual que todas nuestros sentimientos y emociones se debe controlar el enojo pues al ser natural puede dañarnos si es intenso o muy frecuente

1. Identifica el motivo

Si sabes el motivo que causa la ira podrás empezar a disiparlo, piensa si fue la actitud de una persona o un resultado no deseado

Es importante saber si es la primera vez que esto te irrita o es una situación que se ha presentado más de una vez

2. Piensa antes de hablar

Nunca hables enojado, cuando estamos bajo esa emoción muchas veces las cosas que decimos son para herir, para defendernos y no pensamos a quien podemos lastimar con nuestras palabras ¿o no te paso que después de la pelea te sentías mal al decir lo que habías dicho?

La recomendación es: respira y pide que te dejen solo o aléjate y menciona que estás enojado en verdad que pensar nuestros actos nos ayudara bastante a saber nuestro error o solucionar la situación que te tiene así de irritado

3. Una vez que te tranquilices, expresa tu ira

Ya cuando te sientas más tranquilo y pienses las cosas con claridad, comenta cual fue el motivo de tu frustración pero siempre tratando de solucionarlo no para retomar la pelea o discusión

Aprende a comunicarte, a ser claro y directo sin herir a los demás reconoce si te equivocaste y de no ser así expresa cual sería una solución mejor pero no quieras controlar a los demás

4. Haz un poco de ejercicio

Comienza caminando y si la irritación es bastante comienza a correr, la actividad física ayuda a canalizar las emociones y a expulsarlas de una manera más sana, reducirá el estrés y te hará pensar mejor las cosas

5. Tómate un tiempo para reflexionar

Dicen que la mejor compañía es uno mismos y si, escúchate, tomate tus 5 minutos y piensa en tus actos, en tus palabras y tus pensamientos, cambian lo que tengas que cambiar pero ante todo lo que hagas piensa en lo tranquilo y neutro que debes estar para llevar las acciones a realizar sin la necesidad de enojarte en caso de que no salga

6. Identifica las posibles soluciones

Ya está el enojo ahora busquemos la solución de nada sirve estancarte en lo que no hiciste o no hicieron por ejemplo: ¿Te atrasaste en tareas? Acomoda mejor tus tiempos ¿Reprobaste un examen pero estudiaste? Cambia tu método de estudio o pide ayuda eso no está mal el punto es buscar soluciones de mejora