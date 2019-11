Captan a Brad Pitt con su nueva novia

Han pasado tres años desde que Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su divorcio así que era evidente que no iba a pasar mucho tiempo para que uno de los dos tuviera una nueva relación.

Al parecer Brad Pitt fue el primero de la pareja Jolie-Pitt que decidió retomar su vida amorosa y aunque muchas veces se le ha vinculado sentimentalmente con otras famosas, parece que su relación con Alia Shawkat es la más cercana a algo más real y formal.

Recientemente el actor de "Ad Astra" fue visto en Los Ángeles con una sospechosa mujer. Su nombre es Alia Shawkat y es una actriz estadounidense conocida por su participación en "Arrested Development".

Alia (30) es 25 años mejor que Brad Pitt (55) y fue vista acompañándolo en el espectáculo "The New One", otro día en una obra de teatro llamado "A Play is a Poem" y recientemente en una galería de arte.