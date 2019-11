Caeli, una de las youtubers más famosas de México, regresó a su canal con un video de fortaleza a quienes han vivido violaciones, así como ella lo sufrió recientemente.

Después de la polémica en redes sociales contra Yao Cabrera, un youtuber argentino al que Caeli lo acusó de abusar de ella en una fiesta, la influencer mexicana regresó con más fuerza y a alzar la voz, diciendo "¡ya basta!" a la violencia.

"Quiero ya seguir mi vida [...] es como tanta impotencia que no sé si sea bueno que siga hablando de eso [...] Han sido nueve años que ustedes me van visto de todas las maneras, crecer y caerme pero siempre levantarme y eso es lo principal que les quiero decir y demostrar, que hasta de algo así como esto que es en verdad lo más horrible por lo que he pasado en mi vida se puede salir", decía Caeli conteniendo las lágrimas.

También dijo que esto lo hace por todos sus seguidores que le contaron su historia a través de mensajes directo. "A veces a algunos nos toca ser un poquito más valientes pero es donde los voy a hacer parte", aseguró.

Caeli le pidió paciencia a sus fans pues este momento es de recuperación y por ahora hará contenido tal vez no tan entretenido pero no quiere parar por un momento tan terrible en su vida.