Yuridia Flores anunció su retiro temporal de los escenarios luego de enfrentar a una reportera de un programa de espectáculos quien después de tratarla con una terrible actitud, provocó que la cantante reflexionara qué es mejor para su salud.

A través de una transmisión en vivo de Instagram, Yuridia compartió con sus seguidores el difícil momento que está viviendo pues su fobia social y su carrera musical definitivamente no van de la mano y ella ya se siente cansada.

"A mí me gusta mucho estar en un escenario y compartirlo con mis amigos. Me costó mucho trabajo acostumbrarme y a poder ser cantante [...] Yo soy cantante por pura suerte o casualidad porque yo siempre fui una persona muy tímida", inició Yuridia en su mensaje.

La cantante, a punto de llorar, contó su experiencia con una reportera en el aeropuerto: "Una reportera se tiró al piso y empezó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño y la verdad es que no y eso a mí me asusta mucho porque a mí no me gustan las confrontaciones", aseguró.

Yuridia asegura que estos casos lo único que provocan en su vida es bullying. "Lo que me pasó me destruyó [...] El próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuando voy a volver. Esta situación está afectando mi salud y quiero sentirme mejor, quiero estar bien [...] Yo ya no quiero prometer algo que no puedo cumplir", concluyó.