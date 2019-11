Bárbara se estrenó como rapera y su nuevo tema está inspirado en la frase "Te Yuyeas" que surgió después de que la influencer Yuya rechazara en varias ocasiones a Babo su padre.

Bárbara, mejor conocida como Barbarela, comparte con su padre el gusto por las cosas exuberantes y por la música por supuesto, así que no se quiso quedar atrás y estrenó su primer tema "Te Yuyeas".

Este termino lo utilizó Babo por primera vez luego de que Yuya le rechazara sus invitaciones al cine.

Muchos esperaban alguna colaboración a dueto con su padre, el líder de Cartel de Santa y aunque no fue así, sabemos que en algún momento puede ocurrir.

El video ya se ha colocado como uno de los más vistos y cuenta ya con casi un millón de visitas, por supuesto ha generado miles de comentarios buenos, malos y graciosos:

"Barbarela defendiendo a su papá del rechazo de Yuya", "Like si todavía no la escuchas pero no te va", "Mi parte favorita es cuando termina", y muchos más.