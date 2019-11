The Weeknd exnovio de Selena Gomez ha registrado un nuevo tema de su autoría en la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Publicistas, el tema lleva por título "Like Selena".

El rapero recientemente registró un nuevo tema que aparentemente está dedicado a la super estrella de Disney y quien fuera su novia en 2017, Selena Gomez e indirectamente también a Justin Bieber.

No se conoce la letra y no se sabe si este tema será interpretado en voz del propio The Weeknd o de algún otro artista, lo que es seguro es que lo que ya se sabe de este tema ha comenzado a generar gran controversia entre los fans de ambas estrellas.