6 gastos innecesarios que no te dejan ahorrar

Debes comenzar a ahorrar enserio y aun cuando creas que no tienes suficiente dinero para ahorrarlo déjame decirte que si lo tienes pero lo estas mal gastando

1. Cuenta de televisión por cable

Somos una generación que creció viendo televisión pero que hoy en día solo nos sirve como compañía ¡Ya ni la ves! Prefieres ver series, pues aquí está la respuesta, no contrates algo que no vas a usar pero tampoco quieras tener todas las apps de streaming, escoge una, la más completa y accesible en costo o bien compártela con amigos así tendrás lo que si te gusta y usas a un precio bajo.

2. Regalos costosos

Recuerda las fechas de cumpleaños, aniversarios o eventos en los que quieras regalar algo, organízate y planea tu presupuesto disponible a gastar para estas eventualidades, un buen regalo no siempre es el más costoso y si lo es asegúrate de que cubra una necesidad y sea funcional como una mochila para la escuela, tenis para deportes, ropa para la temporada, un reloj créeme, se te va agradecer más que regalar un tazón o un cuadro y no siempre son tan caros

3. Membresías costosas de gimnasio

Hay gimnasios que al empezar el año te dan membresías a bajo costo y esta increíble pero hay otros que a pesar de que no vayas debes seguir pagando alguna cuota mes con mes, aquí es saber tener disciplina para ser constante y así aprovechar el dinero que ya se invirtió

Si este año ya se pagó y no fuiste replantéatelo para el que viene y no hagas un gasto innecesario, muchas veces en casa también podemos hacer ejercicio, no gastas y la disciplina es el doble pues aquí entra tu esfuerzo físico y mental para lograr lo que te propones

4. Salir a comer, pedir a domicilio y tomar café de marca todos los días

Cuando a uno le va bien se puede dar ciertos lujos pero si ves que antes de llegar a la quincena ya no tienes ni para el café de la esquina ¡Deja de consumir de marca! Hazlo debes en cuando, no está mal así ayudas doble, a tu bolsillo y a la señora del café

También la comida a domicilio o ir a algún lugar déjalo para los fines, para con tus amigos o hazlo esporádicamente pues creas o no por ahí se va mucho dinero

5. Seguros innecesarios

Cuando uno empieza con la nómina, los bancos o incluso ya sabes de que te estoy hablando te darás cuenta que te venden seguros que no necesitas analiza y toma en cuenta este dato porque puede que sí es un buen seguro inviertas mejor en esto que en el cable por ejemplo o la app de streaming pues muchas veces creemos que no lo vamos a necesitar pero aguas ahí, si hay cosas en las que se debe invertir ahora que somos chavos, no hay que confiarnos

Te recomendamos que busques alguno que cubra muchas necesidades y con ello te ahorraras el uso de varios seguros

6. Pagar precios costosos

Si tienes, puedes y quieres adelante recuerda que todo es recomendación pues no es necesario tener todos los años el celular del año ni todas las temporadas la ropa de colección muchas veces compramos por imitación y aceptación ¡Que a ti no te pase!

En ropa si buscamos, encontraremos diseños similares a mejores precios, busca cupones, aprovecha descuentos y rebajas un tip buenísimo es: compra después de temporada, te sorprenderá todas las rebajas que te puedes encontrar y al celular dale un buen uso, muchas veces no usamos ni la mitad de todo lo que nos ofrece