6 consejos para no regresar con tu ex

1. No siempre se perdona

Las relaciones, los tiempos, lo que sea que tenga un fin debemos recordar que por algo llego a ese punto, no te sorprendas que al regresar las pelas sean más contantes, los reclamos sean más que las caricias que no te sorprenda que no se han superado los problemas, duele sí, pero no siempre se perdona.

2. La confianza

Si la relación se terminó por un engaño olvídate a que la confianza se recupere de la noche a la mañana pensar constantemente “¿qué estará haciendo tu pareja?” es el peor tormento, ya no duermes igual, ya no piensas igual, ya no vives de la misma manera “A veces el problema es que tu mente no quiere aceptar lo que tu corazón ya sabe”

3. No se aman

Dejemos de ser egoístas, las personas que encontramos en el camino son aprendizajes y pruebas para un crecimiento personal, no trates de estar con esa persona solo para no verlo con alguien más, no pierdas más tu tiempo con ilusiones falsas lo que no se dio no se va a dar por que ya no funcionan juntos.

4. Ya estuvieron con alguien más

Sabemos que nadie es indispensable para nadie y que todos somos remplazables si tu miedo era dejarlo o dejarla por qué crees que debes cuidar de esa persona ¡Amiga, date cuenta! Salió con otra persona al mismo tiempo que tu ¿Crees que no es lo suficiente mente grande para estar bien sin ti?

5. Te hizo sufrir

Siempre he dicho “pon en una balanza lo bueno y lo malo y si la parte mala se inclina más, ahí ya no es tu lugar” nadie habla de que en una relación no puede haber peleas, claro que sí pero siempre es tratando de encontrarles solución, si en la tuya solo hay lágrimas, peleas, desacuerdos y malas caras ¡Corre! Aquí nadie suma y solo se están restando

6. Detalles molestos

No se trata de querer cambiar la personalidad de otro pero si de respetarnos como individuos que comparten un espacio por ejemplo si el fumaba y a ti no te gustaba al menos podría respetar esa parte cuando no estuviera contigo o que fuera mínimo y viceversa si a él no le gustaba esperar tanto tiempo cuando te vestías no veo por qué no acceder a estar lista cuando pasara por ti.

Todo es reciproco y lo que no estas dispuesta/o a dar no lo exijas se trata de disfrutar y no a medias, si esos pequeños detalles no los respetan entonces es mejor ceder y estar bien que aguantar y lamentar después