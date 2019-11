6 reglas de oro para preparar un cóctel como un profesional

Un cóctel es una bebida que lleva por nombre “Coctel” por la mezcla de diferentes bebidas en proporciones diferentes como jugos, licores entre otros ingredientes y si de aquí no sales experto ¿En realidad leíste la nota?

1. Buena calidad

Todos los ingredientes que se usen en la elaboración de un cóctel (licores, zumos o frutas), deben ser de calidad, y preferiblemente usa los de origen natural -tratemos de evitar los compuestos artificiales-. Productos de esta clase, en las cantidades específicas, mejoran el sabor de la composición.

2. El orden de los factores sí altera el producto

Esto no es una suma: aquí, si no sigues las combinaciones con atención, arruinarás tu cóctel. Debes mezclar en el orden indicado y en la medida exacta. Hay que medir y contar las gotas, chorritos y cucharadas que se van a añadir.

3. Pon hielo a todos los cocteles

Siempre, salvo que se indique lo contrario. La función del hielo, además de enfriar la bebida, es suavizar el alcohol, fusionar los licores y realzar la forma. Pero se debe utilizar con precisión, ya que si es mucha la cantidad, el cóctel se licua, baja su graduación y esto afecta al sabor.

4. Utensilios de plata o de acero inoxidable

Tanto la coctelera como los demás utensilios de bar y coctelería que vayamos a usar, deben ser de esos materiales. Otros metales despiden un sabor desagradable sobre las bebidas alcohólicas.

5. Prepara el vaso o copa de cóctel

Antes de mezclar los ingredientes en la coctelera, debemos dejar preparado el vaso o la copa donde vamos a servir la bebida. Además, como consejo: cuando se trata de una bebida fría, enfría la cristalería antes de servirla. Esto mantendrá el cóctel frío por mucho más tiempo.

6. Colar el cóctel

Por último, a no ser que la receta especifique claramente que un cóctel se debe servir con pulpa, es muy importante colarlo siempre porque si no la receta no quedará igual y la pulpa o el hielo pueden llegar a salirse conforme se vaya descongelando la bebida.