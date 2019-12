Natasha Dupeyron y Yago Muñoz se comprometen

Luego de diez años de amistad y de un romance con algunas dificultades, Natasha Dupeyrón y Yago Muñoz se comprometieron a inicios de año. Ahora, lo comparten con sus seguidores.

A través de Instagram, la pareja que se conoció en los sets de televisión, anunció que dio el siguiente paso con hermosas fotografías de compromiso y brillantes anillos que sellan su amor.

"No suelo compartir nada de mi vida privada, prefiero ser discreta con mis cosas, pero quiero compartir con ustedes un poco de este momento tan lindo que estoy viviendo junto a Yago. Nos comprometimos a principio de año y bueno acá estamos planeando una boda pequeñita y muy amorosa. No se qué vaya a pasar, sólo se que estar juntos nos hace bien y por eso queremos no soltarnos", escribió Natasha Dupeyrón junto a una fotografía donde aparece besando a su prometido.

Por su parte, Yago Muñoz publicó tres fotografías donde muestran el amor que se tienen: "Natasha y yo somos mejores amigos hace más de diez años, es difícil expresar en palabras la plenitud que se siente al darte cuenta que esa misma persona que siempre estuvo ahí, a pesar de los pesares, ahora será tu esposa", dijo el cantante y actor.